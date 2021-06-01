Doğu Perinçek'e suikast yapan milletvekili kimdir?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da daimi konuk olduğu Çıkış Yolu programında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Doğu Perinçek, kendisine de bir suikast girişimi olduğunu ve bu kişinin bir İyi Parti milletvekili olduğunu açıkladı:

Doğu Perinçek'e suikast yapan milletvekili hangi partiden?

"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."

Doğu Perinçek kimdir?

Doğu Perinçek, 17 Haziran 1942 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk ve orta tahsilini Ankara'daki Sarar İlkokulu'nda tamamlayan Perinçek, sonrasında Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimine Ankara Üniversitesi'nde devam etti. Üniversite zamanlarında bir süre Almanya'da yaşadı.

1964 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite mezuniyetinin ardından aynı fakültede Kamu Hukuku kürsüsünde asistan oldu. Aynı sene 'Bilimsel Sosyalizm' ideolojisini benimsedi.

1968 senesinde "Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi" isimli doktora teziyle hukuk doktoru oldu.

Aynı senenin Kasım ayında birkaç arkadaşıyla birlikte 'Aydınlık' dergisini kurdu.

1969 senesinde illegal örgüt olan Türkiye İhtilalci İşçi Köyü Partisi'ni (TİİKP) kurdu.

12 Mart 1971 Muhtırası'ndan sonra tutuklandı ve TİİKP davasında 20 sene hapis cezası aldı.

İki buçuk sene hapis yattıktan sonra genel af ile serbest kaldı.

1978 senesinde Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni kurdu. Aynı sene, Aydınlık'ı gazete olarak çıkarmaya başladılar.

12 Eylül 1980 darbesinde tekrar tutuklandı ve 8 sene hapis cezası aldı. 1985 senesinde serbest bırakıldı.

1987 senesinde 2000'e Doğru dergisinin genel yayın yönetmeni ve baş yazarı oldu. 1991 senesinde halen aynı derginin genel yayın yönetmeniyken Lübnan'da PKK terör örgütü lideri terörist başı Abdullah Öcalan ile görüştü. Önce dergide yayınlanan sonra kitap haline getirilip basılan bu görüşme, ülke gündemine bomba gibi düştü.

1991 senesinde, önceden elinden alınan siyasal haklarına tekrar kavuştu ve aynı sene Sosyalist Parti'nin 2. Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçildi. 2005 senesinde İsviçre'de bulunan Perinçek, Ermeni Soykırımı diye bir şeyin olmadığını söylemesi üzerine tutuklandı. 90 gün tecilli hapis ve 16.873 İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldı.

Perinçek, Ergenekon örgütü soruşturması kapsamında 21 Mart 2008 günü saat sabah 04.30 sıralarında, evine baskın yapılmak suretiyle, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı gazeteci İlhan Selçuk, İstanbul Üniversitesi eski rektörü Kemal Alemdaroğlu ve pek çok İşçi Partilinin de aralarında bulunduğu isimlerle birlikte gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından tutuklandı. Perinçek; silahlı terör örgütü kurma, yönetme, zorla hükumeti ıskata teşebbüs, T.C. hükumetine karşı silahlı isyana tahrik, açıklanması yasak belgeleri temin etme suçlamasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmıştır ve 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 117 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 Mart 2014 tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin TBMM kararı ile kaldırılmasının ardından 10 Mart 2014 akşamında tahliye edildi. 2015 senesinde, İşçi Partisi'nin ismi Vatan Partisi olarak değişti. Perinçek şu an Vatan Partisi'nin Genel Başkanıdır.