Doğu Karadeniz'den rekor ihracat!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 4 ilden ocak ayında 133 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında Trabzon'dan 102 milyon 297 bin, Rize'den 17 milyon 598 bin, Artvin'den 7 milyon 463 bin ve Gümüşhane'den 6 milyon 139 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2024 yılı Ocak ayında 133 Milyon 497 bin 298 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 düşüş yaşanmıştır. 2024 yılı ilk ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 102 Milyon 297 Bin doları Trabzon ilimizden, 17 Milyon 598 Bin doları Rize ilimizden, 7 Milyon 463 Bin doları Artvin ilimizden ve 6 Milyon 139 Bin doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7 düşüş yaşanırken, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 42, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 63 oranında artış görülmektedir.

2024 yılı ilk ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

57 Milyon 52 bin 707 dolar ile Fındık,

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22 Milyon 30 Bin 750 dolar ile Su Ürünleri ve Mamulleri,

18 Milyon 177 Bin 343 dolar ile Yaş Meyve Sebze,

16 Milyon 450 Bin 247 dolar ile Maden ve Metaller,

3 Milyon 867 Bin 872 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2024 yılı Ocak ayında 87 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Bulgaristan ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 12, Bulgaristan'a yapılan ihracatımızda yüzde 2708 artış yaşanmıştır." denildi. (İLKHA)