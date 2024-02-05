  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doğu Karadeniz'den rekor ihracat!
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den rekor ihracat!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 16:02:00 -
Doğu Karadeniz'den rekor ihracat!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 4 ilden ocak ayında 133 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 4 ilden ocak ayında 133 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında Trabzon'dan 102 milyon 297 bin, Rize'den 17 milyon 598 bin, Artvin'den 7 milyon 463 bin ve Gümüşhane'den 6 milyon 139 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Doğu Karadeniz Bölgesi; Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2024 yılı Ocak ayında 133 Milyon 497 bin 298 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 düşüş yaşanmıştır. 2024 yılı ilk ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 102 Milyon 297 Bin doları Trabzon ilimizden, 17 Milyon 598 Bin doları Rize ilimizden, 7 Milyon 463 Bin doları Artvin ilimizden ve 6 Milyon 139 Bin doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7 düşüş yaşanırken, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 42, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 63 oranında artış görülmektedir.

2024 yılı ilk ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler;

57 Milyon 52 bin 707 dolar ile Fındık,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

22 Milyon 30 Bin 750 dolar ile Su Ürünleri ve Mamulleri,

18 Milyon 177 Bin 343 dolar ile Yaş Meyve Sebze,

16 Milyon 450 Bin 247 dolar ile Maden ve Metaller,

3 Milyon 867 Bin 872 dolar ile Taşıt Araçları ve Yan Sanayi olarak sıralanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgemizden 2024 yılı Ocak ayında 87 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Bulgaristan ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 12, Bulgaristan'a yapılan ihracatımızda yüzde 2708 artış yaşanmıştır." denildi. (İLKHA)

Ülkelerden Türkiye kararı: 2023'te 26.49 milyar dolarlık ihracat yaptı
Ülkelerden Türkiye kararı: 2023'te 26.49 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ekonomi

Ülkelerden Türkiye kararı: 2023'te 26.49 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin ünlü peynir ve yoğurt markası böyle iflas etti! Çok sayıda ülkeye ihracat yapıyordu
Türkiye'nin ünlü peynir ve yoğurt markası böyle iflas etti! Çok sayıda ülkeye ihracat yapıyordu

Ekonomi

Türkiye'nin ünlü peynir ve yoğurt markası böyle iflas etti! Çok sayıda ülkeye ihracat yapıyordu

Ege İhracatçı Birliklerinin Ocak ayı ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı
Ege İhracatçı Birliklerinin Ocak ayı ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı

Ekonomi

Ege İhracatçı Birliklerinin Ocak ayı ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı

Ocak’ta 45 ilin ihracatı arttı
Ocak’ta 45 ilin ihracatı arttı

Ekonomi

Ocak’ta 45 ilin ihracatı arttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim tırmanıyor! ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

​​​​​​Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üss..
Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”
Gündem

Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”

CHP Genel Merkezi, tarafından Çiğli’de aday gösterilen ancak tepkiler sonrası yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday gösterildiği Uygar Yıldırım, ..
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak
Gündem

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23