Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-nisan döneminde arttı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Nisan 2020'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artarak, 476,6 milyon dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın dört aylık döneminde 476 milyon 628 bin 4 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 450 milyon 930 bin 945 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını bildirdi.

Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında Trabzon'un ilk sırada yer aldığına işaret ederek, Trabzon'u Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin takip ettiğini kaydetti.

Bölgeden yılın dört aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasına da değinen Kalyoncu, "Söz konusu dönemde yüzde 9 artış ve 303 milyon 588 bin 790 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, yüzde 5 artış ve 51 milyon 212 bin 333 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, yüzde 29 düşüş ve 37 milyon 906 bin 147 dolarlık ihracatla madencilik ürünleri üçüncü ve yüzde 86 oranındaki artış ve 31 milyon 691 bin 219 dolarlık ihracatla su ürünleri ve mamulleri ihracatı dördüncü sırayı almıştır." bilgisini verdi.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde 112 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya ihracatımızda yüzde 57, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatımızda yüzde 48, Gürcistan'a ihracatımızda yüzde 22, Rusya Federasyonu'na ihracatımızda ise yüzde 4 oranında önemli artışlar yaşanmıştır. İtalya'ya yönelik ihracatımızda ise yüzde 4 oranında düşüş olmuştur."

İller bazında yapılan ihracatta da en yüksek artışın yüzde 38'le Artvin'den gerçekleştiğini vurgulayan Kalyoncu, bu artışın yılın ilk 4 ayında Gürcistan'a yapılan yaş meyve sebze ürünleri ile demir çelik ürünleri ihracatındaki artıştan kaynaklandığını aktardı.

Kalyoncu, Gümüşhane'deki düşüşün ana nedeninin ise il ihracatının tamamını oluşturan madencilik ürünlerinde, yılın ilk aylarında Çin Halk Cumhuriyetinde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle üretimin durmasından kaynaklı ürün alımları iptali olduğuna dikkati çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ticaretinde önemli daralmalar yaşandığını, bu durumun Türkiye'nin ihracatında kısa süreli de olsa düşüşlere yol açtığını belirten Kalyoncu, "Önemli ihraç pazarlarımızda Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler, imalatların durması sevkiyatların iptal edilmesi, ülke ihracatımızda da olumsuz etki yapmıştır. Ancak, bölge ihracatımızda çok şükür büyük kayıplara yol açmamış, önümüzdeki aylarda kısmı bir düşüşün ardından sonraki aylarda yaşanacak toparlanma ile 2020 yılı ihracatımızı artışla kapatacağımızdan ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.







