Yerel

Doğu Karadeniz’de fırtına uyarısı yapıldı! Vatandaşlara dikkat çağrısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğu Karadeniz’de fırtına uyarısı yapıldı! Vatandaşlara dikkat çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlarda yaşanabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusunda da güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

