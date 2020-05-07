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Aktüel

Doğu Karadeniz'de 3 ilde sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:31:40 -
Doğu Karadeniz'de 3 ilde sağanak uyarısı

TRABZON (AA) - Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde metrekareye saatte 25-50 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Sağanak dolayısıyla ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapılan açıklamaya göre, sağanağın, 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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