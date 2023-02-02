Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun o illerinde yoğun kar yağışı bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in birçok şehrinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeyinin yüksekleri, Siirt ve Batman illerinin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van’ın kuzeyinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Öte yandan öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane’de kuvvetli (5-20 cm) , Ordu ve Giresun’un yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin illerinin yüksek kesimleri ve Bayburt’ta yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (İLKHA)