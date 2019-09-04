Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapılan ihracatta artış sürüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 8 aylık döneminde 806 milyon 385 bin 555 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında bir artış yaşandığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2019 yılı Ocak-Ağustos 8 aylık döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 13 oranındaki artış ve 441 milyon 561 bin 481 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı aldığını söyledi. Fındığı yüzde 58 oranındaki artış ve 105 milyon 804 bin 985 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünlerinin izlediğini ifade eden Kalyoncu “Bu ürünleri yüzde 29 oranındaki düşüş ve 90 milyon 921 bin 852 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri izlemektedir. Rize ve Gümüşhane illerimizden yapılan madencilik ürünleri ihracatının 2019 yılında önemli oranda artış göstermesi bu illerin ihracat artışına büyük katkı yapmıştır. Gürcistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu Serbest Ticaret anlaşması kapsamında gümrük vergilerinin sıfırlanması ile bir çok hammadde ve sanayi ürününü ülkemiz yerine Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal etmeye başlaması ve Gürcistan’ın Artvin ilinden en fazla ihracat yapılan pazarı olması ise bu ülkeye yönelik ihracatımızda önemli oranda düşüşlerin yaşanmasına sebebiyet vermiş olup ve Artvin ili ihracatındaki düşüşün nedenidir. Bölgemizden 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 123 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 95 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatımızda ise yüzde 138 gibi büyük oranlı artışlar yaşanmıştır. Rusya Federasyonu ve Gürcistan halen en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke arasında olsa da bu ülkelere yapılan ihracatta 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine oranla ciddi düşüş yaşanmaktadır. İhracatımızda düşüş yaşanan pazarlardaki düşüşün en önemli nedeni, bu ülke piyasalarında yaşanan sorunlar yanında küresel ticaretteki artan korumacı eğilimlerin piyasalarda yol açtığı tedirginliklerden kaynaklanmaktadır. Bu ülke piyasalarındaki talep daralmaları ihracat siparişlerimize de aynı şekilde yansımaktadır. Önümüzdeki dönemde özellikle uluslararası ticaretteki tedirginliklerin yol açtığı risklerin azalması ile ihracatımıza önemli oranda artış etkisi yapacağını öngörmekteyiz” dedi.