Doğu ekspresi ne zaman başlayacak? TCDD bölgesel tren seferleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart tarihinde TCDD tren seferleri durdurulma kararı alınmıştı. Birçok vatandaş tren seferlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Tren seferleri ne zaman başlayacak?

Bölgesel ve ana hat tren seferlerinin, koronavirüs önlemleri alınarak, sosyal mesafeye uygun bir biçimde başlatılacağı duyuruldu. Seferlerin hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD’nin resmi internet sitesinden duyuru yapılacağı açıklandı.

Bölgesel seferler ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını kapsamında yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu nedenle TCDD’nin yaptığı açıklamaya göre 1-2-3 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek bütün YHT seferlerinin iptal olduğu duyuruldu.

Seferlerin ne zaman başlayacağına dair henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. En kısa zamanda seferlerin başlaması için yoğun çaba sarf edilmektedir.