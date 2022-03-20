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Gündem Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı
Gündem

Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan turistik Doğu Ekspresi, Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 18:00:00 -
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı

"Masalsı yolculuk" adı altında yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi, çığ düşmesi sonucu Erzurum'un Horasan ilçesinde mahsur kaldı. Yaklaşık 12 saatlik beklemenin ardından yolcular otobüslerle tahliye edilerek karayolu ile Kars'a götürüldü.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Erzurum Garı'na ulaşan tren, 3 saatlik molanın ardından saat 23.00'de Kars'a hareket etti. Gece saat 24.00 sıralarında Horasan'a ulaşan tren, burada yola çığ düşmesi üzerine bekletildi. Bugün öğle saatlerine kadar Horasan'da bekleyen Doğu Ekspresi yolcuları, otobüslerle alınarak Kars'a götürüldü. Yolculardan Recep Yılmaz, “15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars'a gidiyoruz” dedi.

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