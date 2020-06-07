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Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:25:27 -
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı'da 5, Erzurum'da 8, Erzincan'da 12, Tunceli ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli ve Iğdır'da 33, Erzincan'da 32, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum ve Ardahan'da 25 derece olacak.

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