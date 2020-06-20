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Aktüel

Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:20:26 -
Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Öğleden sonra yağışların yer yer kuvvetli ve dolu şeklinde olmasının beklendiği bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 25, Iğdır’da 30, Tunceli’de 24, Erzurum’da 22, Kars’ta 23, Ağrı’da 26, Ardahan’da 21 derece olması öngörülüyor.

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