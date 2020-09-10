Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Iğdır ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde ulaşımın yoğun olduğu alanlarda toplu taşıma araçlarına yönelik Kovid-19 denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sürücü ile yolcuları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kentin 30 farklı noktasında denetimlerini sürdüren ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını da denetliyor.

- Iğdır

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ile il merkezinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İş yeri sahipleri ve vatandaşlara kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunan Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

- Tunceli

Tunceli'de de jandarma, polis ve kamu kurumlarının müdür ile personelinden oluşan ekipler, il merkezi ve 7 ilçede Kovid-19 denetimi yaptı.

Kent genelinde iş yerleri, cadde ve sokaklar ile araçlar üzerinde denetleme yapan ekipler, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetlemelere katılan Vali Mehmet Ali Özkan da iş yeri sahipleri ile müşterileri maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Denetlemelere ilişkin valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Tedbirlere uyamayan kişilere tereddütsüz cezai işlem uygulanacaktır. Lütfen sağlığımız için tedbirlere uyalım." ifadelerine yer verildi.