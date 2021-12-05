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Gündem Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da ölçüldü
Gündem

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:32:00 -
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Ağrı'da 14, Kars'ta 13, Erzurum'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 11, Iğdır'da 9, Kars'ta 5, Erzincan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10 derece olması bekleniyor.

 

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