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Aktüel Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Bölgede gece ve sabah buzlanma ile don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:54:48 -
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

ERZURUM (AA) - Meteoroloji, Doğu Anadolu'daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 6, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Ağrı'da 6, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 0 derece olması öngörülüyor.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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