  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:48:48 -
Doğu Anadolu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars ile Ağrı'da 11, Erzurum'da 13, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 21 derece olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu
Siyaset

Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunan ABD başkan adayı Joe Biden hakkında sessizliğini bozdu. Joe Biden'a tepki göste..
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler
Dünya

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Müslüman Uygur Türklerine yönelik asimilasyon çalışmalarına devam eden komünist Çin, Doğu Türkistan’da bir camiyi tuvalete dönüştürdü...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı