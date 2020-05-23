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Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:29:57 -
Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi’nde 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olması tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ardahan ve Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 22, Kars'ta 19, Erzurum ile Erzincan'da 17 ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

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