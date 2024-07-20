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Yerel Doğu Anadolu için "sarı" kodlu sağanak uyarısı
Yerel

Doğu Anadolu için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 08:59:00 -
Doğu Anadolu için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)
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