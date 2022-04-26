Doğru cilt bakımı: Cildinizi yaza hazırlamanın püf noktaları! Temel cilt bakımı

Temel bir cilt bakımı üç ana adımdan oluşuyor: Temizlik, tonik ve nemlendirme. Her gün uygulanması gereken bu üç adım, cildimizin doğal dengesini bulmasına ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar; cilt bakım rutininizden beklediğiniz verimi almak için en az 6 hafta, düzenli bir şekilde adımları takip etmenizi öneriyor.

Peeling

Cildinizi temizlemenin bir başka yoluysa peelingler. Temel cilt bakım rutininize ek olarak haftada birkaç kez uygulayabileceğiniz peelingler sayesinde cildinizi ölü derilerden arındırabilir, çok daha sağlıklı ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Peeling çeşitleriyle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Maske

Cilt temizliğinde kullanabileceğiniz bir diğer ekstra adım da maskeler. Tıpkı peelingler gibi haftada birkaç kez uygulayabileceğiniz maskeler, yoğun içeriği sayesinde konsantre bir bakım sunuyor. Farklı ihtiyaçlar için farklı formüllerde üretilen maskeler, temel cilt bakımınızı desteklemek için harika! Son zamanların en sevilen yüz maskesi çeşitlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tonikler

İlk adımın ardından arta kalan yağı ve kiri cildinizden tamamen arındırmak için tercih edebileceğiniz toniklerin birçok farklı çeşidi bulunuyor. Tonikler, avuç içleriyle ya da bir pamuk yardımıyla cilde uygulanabiliyor. Cildinizi dengeleyen bu ürünler, temel bir cilt bakımının ikinci adımını oluşturuyor. Şimdi toniklerin içerdiği maddelere göre nasıl sınıflandırıldığına bakalım:

Alpha and beta hydroxy acid içeren tonikler cildinizi ölü hücrelerden arındırıyor ve tıkanan gözeneklerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Ek olarak güneş lekeleriyle de mücadele ediyor.

Hyaluronic acid içeren tonikler cildinizi nemlendirirken ince çizgi görünümüyle de mücadele ediyor.

Gül suyu ve yeşil çay içeren tonikler cildinizi yatıştırıyor ve şişkinliği azaltıyor. Yani hassas bir cilde sahip olanlar için oldukça ideal.

E ve C vitamini içeren tonikler ise dış etkenlerin yol açtığı cilt problemleriyle mücadele ediyor. Cildinizi güçlendirerek yaşlanma belirtilerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Cildinizi yaza hazırlamanın püf noktaları!

Hava kirliliği, stres, düzensiz beslenme, düzensiz uyku, yeteri kadar su tüketilmemesi, güneş ışınları gibi etkenler cildi olumsuz etkiliyor. Nemsiz, kuru, lekeli, gözenekleri açılmış, erken yaşta sarkma ve kırışma ile karşı karşıya kalan cilt bireyi de olumsuz etkiliyor.

Gelişen medikal estetik teknolojisiyle birlikte cilt için yapılacak bir çok uygulama mevcut. Hepsinin farklı bir sıkıntıya çözüm olduğu bilimsel olarak kabul edilirken, konunun uzmanları cilt bakımı hakkında detaylı açıklamalar yaptı.



Cildi gençleştiriyor

Artık tüm dünyada ameliyatsız çözümlerin ön plana çıkmaya başladığını ifade eden Phanes Beauty eğitim direktörü Merve Özer Akın “Kısa iyileşme süreleri, risk almak istememek vb. nedenlerden dolayı artık ameliyatsız işlemler daha çok tercih sebebi olmaya başlandı. Cilt dokusunun yapılandırılması, güçlendirilmesi, sıkılaştırılması için artık günümüz teknolojisi oldukça ilerlemiş olduğundan da ameliyatsız çözümler gittikçe artmaktadır” dedi.



Son zamanların en çok tercih edilen yöntemi: 'cold plazma ozon terapi'

Son zamanlarda tercih edilen yöntemlerin başında ise, cold plazma ozon terapi geliyor. Almanya’da güzellik ve estetik sektöründe cihaz üretimi yapan Türk iş insanı Ahmet Akın “Ürettiğimiz Phanes Cold Plasma ve ozon terapi cihazına bütün dünyadan çok büyük talepler alıyoruz. Kullanıcılarımızdan gayet başarılı ve gözle görülür sonuçlar elde ettikçe bizler mutlu oluyoruz” dedi.

Ciltte meydana gelen alt ve üst göz kapağı deri fazlalıkları, kaz ayağı kırışıklıkları, ameliyat ve yara izleri, boyun ve dekolte kırışıklıkları, aktif akne ve skarlar, sivilce, leke, tırnak mantarı, cilt sıkılaştırma ve lekelenmeler gibi önemli sıkıntılara tek işlem ile çözüm bulabildiklerini ifade eden Akın, "Kullanıcılarımızın en önemli dikkat etmesi gereken konu ise taklit ve standartlara uygun olmayan cihazlardır. Tedavi amaçlı satın alınan sahte ürünler hastalarınızda çok büyük sağlık problemlerine yol açabiliyor. Standartlara uygun ve belgeleri alınmış yasal ürünleri tercih etmenizde büyük önem arz ediyor ” diye konuştu.



Cold plazma ozon terapisini anlatan eğitim direktörü Merve Özer Akın ise, "Plazma gazının iyonize edilmiş halidir. Katının direk gaz haline geçmesiyle oluşan enerjiye plazma enerjisi denir. Plazma enerjisi cilt dokusundaki sorunlara direk etki ederek yeni doku oluşumunu da hızlandırır. İşlem yapılacak bölgeye göre süresi değişmektedir. Tüm yaş ve cilt tiplerine her mevsim uygulanabilir. Yapılan bölge lokal anestezi kremi kullanılarak acısız konforlu bir şekilde yapılır. Uzun seanslar gerektirmeyen bir işlemdir.1 seans veya gerekli durumlarda 2-3 seans yapılabilir. Aynı zamanda vücuttaki sarkmalarda ve çatlak oluşumlarında da başarılı sonuçları vardır. Sizde yaz gelmeden bu işlemi yaptırarak cildinizi daha parlak daha sıkı ve pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Malum önümüz yaz cildimizi yaza hazırlamak için en uygun yöntemlerden Cold Plazma Ozon terapi yeni nesil cilt tedavisini tercih edebilir" ifadelerini kullandı.