Doğru çay nasıl demlenir? Doğru çay demlemenin püf noktaları

Her şeyden önce alt çaydanlıkta su kaynarken üst demliğe kuru çay konulup bekletilmemelidir. Yukarıda da değindiğimiz gibi yüksek ısıya maruz kaldığında çaydaki tanenler çabuk çözünür.

Ayrıca bu şekilde demlenen çay daha çabuk bayatlar.

Eğer doğru ve kuralına uygun çay demlenmek isteniyorsa öncelikle kaynamakta olan su ocaktan alınır ve fokurdaması ve aşırı sıcaklığı geçene kadar (1 veya 2 dakika kadar) beklenmelidir.

Kuru çayın koyulduğu çaydanlığa tek noktadan kaynamış su dökülür.15 dakika demlenmesi beklendikten sonra içilir.

İkinci bir yöntem olarak da kaynamış suyu önce çayı demleyeceğiniz çaydanlığa koyup üzerine kuru çayı ekleyin ve en az 15 dakika demlenmesini bekleyin.

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