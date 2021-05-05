Dogecoin ne kadar? Dogecoin kaç para kazandırdı? Bitcoin, Ethereum ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında son 24 saatte yüzde 3,8 değer kaybeden Bitcoin, 453 bin liraya satılıyor. Son günlerde tarihi zirvesini sürekli yenileyen Ethereum ise yüzde 4'lük kayıpla 27 bin liradan el değiştiriyor. Dogecoin ne kadar yükseldi? Elon Musk'ın da zaman zaman destek açıklamaları yaptığı Dogecoin, 5,66 liralık fiyatıyla tüm zamanların zirvesini gördü.

Dogecoin ne kadar olur?

Dogecoin 2013 yılında 8 yıl önce piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası’nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin’in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.

Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde 0.023 dolara yükselen Dogecoin günümüzde 1 dolara yakın seviyeden işlem görmeye başladı. Bugün (05/05/2021) saat 04:21’de Dogecoin 0.67 dolar seviyesini gördü. 1 Dogecoin’in fiyatı 5.56 lira seviyesine kadar yükseldi.

Dogecoin ne kadar kazandırdı?

Son 6 aylık grafiği incelediğimizde 6 liraya yaklaşan fiyatıyla Dogecoin 6 ayda yüzde 30 bin, 3 ayda yüzde 1718, 1 ayda yüzde 1176, 1 haftada yüzde 176, son 24 saatte ise yüzde 70 kazandırdı.