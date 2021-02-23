Dogecoin kaç TL? Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin nasıl alınır?

Elon Musk’un sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımdan sonra Dogecoin değeri birden bire artış gösterdi. Bitcoin’den sonra Dogecoin’e sarılan yatırımcılar son dakika Dogecoin fiyatını araştırıyorlar. Peki dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin kaç BTC? Dogecoin nasıl alınır? İşte son dogecoin fiyatı…

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.3551 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000001010 BTC

1 DOGECOİN (DOGE) : 0.00003138 ETH

Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin’e yatırım yapmak için ilk önce Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında hesap açmanız gerekiyor. Açmış olduğunuz hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine başlayabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara üzerinden para yatırabilirsiniz. Bu yatırdığınız para ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken bilmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece bireysel hesabınıza para yatırmanız gerekiyor. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar direkt oalrak Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşlem sonrasında tarafınıza gönderilen kodu açıklama kısmına yazmanız gerekir.