Doğduğu topraklara dönen Azerbaycanlı Samaya Nine'nin duygu dolu konuşması
Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları terk etmesinin ardından Azerbaycan halkı topraklarına dönmeye başladı. Doğduğu topraklara dönen Samaya Nine'nin duygu dolu anları ise Azerbaycan askerleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında tarihi Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan vatandaşları, vatan toprakları Karabağ’a dönmeye başladı. Rusya başkanlığında Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan teşkes anlaşması gereği 20 Kasım 2020 tarihinde Ermeniler işgal ettikleri Ağdam’ı boşalttı.
Azerbaycan halkı topraklarına dönüyor
Dağlık Karabağ 30 yıl sonra tekrar eski sahiplerine kavuşurken topraklarına geri dönen Azerbaycan vatandaşları duygu dolu anlar yaşıyor.
Doğduğu topraklara dönen Azerbaycanlı Samaya Nine de ağzı dualı bir şekilde duygularını anlattı. Samaya Nine'nin duygu dolu konuşması Azerbaycan askerleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.