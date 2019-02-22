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Doğanoğlu’nun seçim ofisi açıldı

AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu’nun seçim ofisi törenle açıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 12:18
Doğanoğlu’nun seçim ofisi açıldı

AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu’nun seçim ofisi törenle açıldı.


AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu’nun seçim koordinasyon merkezi, Atatürk Bulvarı’nda açıldı. Açılışa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, partililer ve vatandaşlar katıldı.


Antalya’da halkın işi bilmeyenlere teslim etmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Konyaaltılılar, Aydın ve Muğla gibi ah demeyecek. Bu sene o kadar yağmur yağdı, sel oldu mu? Olmadı çünkü Menderes Türel kanalizasyonları yaptı" dedi.



Doğanoğlu’na övgü


Menderes Türel dışındaki adayların proje sunmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bugüne kadar bir çivi çakmamışlar ki proje getirsin. Getiremez. Konyaaltı’ndaki bütün güzellikleri Menderes Türel getirdi. Antalya aşkın varsa yaparsın. Gaye Doğanoğlu da benim siyasi hayatımda en çok takdir ettiğim siyasetçilerdendir. Bir kadın siyasetçi Doğanoğlu gibi olmalıdır” diye konuştu.



Doğanoğlu: “Daha yaşanılabilir bir Konyaaltı”


AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ise, daha yaşanılabilir bir Konyaaltı gayesiyle yola çıktığını belirterek, “Daha yeşil, sanatla, sporla iç içe, turizmin 12 ay canlı olduğu bir Konyaaltı hedefliyoruz. Bu hedeflere yönelik projelerimiz hazır. Her gün artan bir tempoyla çalışarak, Konyaaltılılara projelerimizi anlatacağız” dedi.



Yerleşik Ukraynalılar konser verdi


Açılışta, Konyaaltı’nda yaşayan Ukraynalılar Gaye Doğanoğlu’na sürpriz yaptı. Geleneksel kıyafetleriyle açılışa katılan Ukraynalılar, kısa bir konser verdi. Ukraynalıların söylediği İzmir Marşı büyük alkış aldı. Törenin sonunda Bakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu ve diğer katılımcılar seçim merkezinin açılış kurdelesini kesti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:18
  1. doğa
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