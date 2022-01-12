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Ekonomi Doğanlar Mobilya Grubu’ndan güçlü 2022 hedefleri
Ekonomi

Doğanlar Mobilya Grubu’ndan güçlü 2022 hedefleri

Doğanlar Mobilya Grubu 2022 yılında konsolide satış gelirlerini %80-%90 seviyesinde artırarak, 3,2 – 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:18:00 -
Doğanlar Mobilya Grubu’ndan güçlü 2022 hedefleri

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün lokomotif gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2022 yılına dair beklentilerini açıkladı. Doğanlar Mobilya Grubu, 2022 yılındakonsolide satış geliri büyümesini%80-%90 oranındaöngörerek 3,2-3,4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: “2022 yılında yurt içinde 100-120, yurt dışında 15-20 yeni satış noktası hedefimiz var.”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2022 yılı için öngörümüzü; markalarımızın hedef bütçelerine ek olarak, pandeminin etkisinin geçen yıllara göre azalma beklentisi, ihracat ve e-ticaret alanında yaptığımız yatırımlarla büyüme hedefleri ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasını göz önünde bulundurarak açıkladık. 2022 bütçemizde %80-%90 satış artışı ile 3,2-3,4 Milyar TL konsolide satış geliri, %15-16 konsolide FAVÖK marjı ve net finansal borçluluk/FAVÖK oranında 1,4-1,8x beklentimiz bulunuyor. Lova Yatak markamızda 2022 yılı içerisinde 50-60 yeni satış noktası ile konsolide satış gelirleri içerisindeki payının %8-9 seviyesinde olmasını hedefliyoruz 2022’de planlanan yatırımların konsolide satış geliriiçerisindeki oranı %5-7,5 seviyesinde olacak”şeklinde konuştu.

Yurt içinde 100-120, yurt dışında 15-20 yeni satış noktası hedefleri olduğunu belirten Doğan, konsolide satış gelirlerinin %5-%7,5 oranında yatırım harcaması yapacaklarına işaret etti. Bu kapsamda, tüm markalara yatırımlar devam ederken, hızlı büyüme grafiği ile dikkatleri çeken Lova Yatak markasının konsolide satış geliri içerisindeki payının %8-9 oranında olacağının ve 50-60 yeni satış noktası açmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Doğanlar Mobilya Grubu hedef pazarlarının başında, kendi şirketlerini açtıkları ABD pazarı olduğunu vurgulayan Doğan, e-ticarette önemli bir yükseliş beklediklerini sözlerine ekledi. İsmail Doğan, bu beklentide uzun zamandır yalnızca online olarak satıyor olmasına rağmen, beklentinin üzerinde bir satış grafiğine sahip olmayı başaran  Ruum Store markasının önemli bir yere sahip olacağını öngördüklerine işaret ederken, 2022 yılının Ruum Store yılı olmasını beklediklerini belirtti.

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