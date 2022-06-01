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Ekonomi Doğalgaza zam
Ekonomi

Doğalgaza zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, konutlardaki doğalgaza Haziran ayında yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 07:24:00 -
Doğalgaza zam

Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 30 zamlandı. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatı da yüzde 16 artırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine hazira ayında uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 liraya, sanayi abonelerinin tarifesi de 10 bin 416 liraya yükseltildi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira oldu.

Böylece, konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, sanayide kullanılan doğalgazın birim fiyatı ise yüzde 10 zamlanmış oldu.

Nisan ayında da zam gelmişti

Son olarak geçtiğimiz nisan ayında, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 50 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 35 zam artışa gidilmişti.

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