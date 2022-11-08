Doğalgaz zehirlenmesi ölüm getirir! Doğalgaz zehirlenmesi belirtileri, önlemleri neler? (Karbonmonoksit) Rüzgardan doğalgaz zehirlenmesi

Bursa’da doğalgaz zehirlenmesi! 3 kişinin durumu ciddi!

Haberin detayları şöyle;

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yaşayan Hacı Bayrakçı (49), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu eve gelen sağlık ekipleri, Hacı Bayrakçı, eşi Cemile (48) ve kızları Derya (25) ile Dilara Bayrakçı’nın (21) kombi bacasından sızan gazdan etkilendiklerini belirledi.

İlk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen aile fertlerinden anne ve kızlarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Doğalgaz sızıntısı nasıl anlaşılır, gaz kokusu varsa ne yapmalı, doğal gaz kaçağında nere aranmalı? Özellikle kış aylarında doğalgaz kaynaklı zehirlenme ve başka acı vakaların sayısı artıyor. Peki doğalgaz sızıntısı nasıl anlaşılır, gaz kokusu varsa ne yapmalı, doğal gaz kaçağında nere aranmalı, doğalgaz zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Doğalgaz zehirler mi? Doğalgaz kaçağı kaç saatte öldürür? Doğalgaz solumak öldürür mü? İşte detaylar..

Peki, Doğalgaz zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Doğalgaz zehirlenmesi belirtilerinde ne yazık ki zehirlenme belirtilerini ilk anda anlamak çok güçtür. Baş ağrısından, mide bulanması, güçsüzlük hissi, baş dönmesi ve sersemlikten istifrar, göğüs ağrısı ya da şaşkınlığa kadar belirtiler kendini gösterebilir.

ÇÜRÜK SARIMSAK KOKUSUNA BENZER

Uzmanlar, evinizde ağır bir doğal gaz kokusu duyarsanız yapmanız gerekenleri şöyle sıralıyor: *Aslında kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuna benzetilir. *Evinizde iş yerinizde ağır bir çürük sarımsak kokusu aldığınızda, ilk iş olarak bulunulan yer havalandırılmalı; kapı ve pencereler açılıp ortam havalandırılmalı. *Ardından hızlıca ana doğalgaz vanası kapatılmalı.*Tabi bu esnada asla ateşli araç gereç kullanılmamalı, örneğin çakmak kibrit yakılmamalı. *Yine elektrik ekipmanları açıp kapatılmamalı. Örneğin lambayı yakmaya yeltenmemeliyiz, kapı zilini kullanmamalıyız. *Çürük sarımsak kokusuna benzeyen gaz kokusu alınan mekanın boşaltılmasını sağlamalıyız.

TIKLAYIN. DOĞALGAZ ACİL HATTI: ALO 187

*Mekan dışında bir yerde, örneğin komşunuzdan veya başka yakın bir yerden 187’yi aramalıyız. Türkiye’nin her yerinde bu numarayı arayarak gaz kaçağı ihbarında bulunulabiliyor. Aynı şekilde Ankara’da da Başkentgaz Acil hattı 187’dir. Alo 187’ye ulaşmakta zorluk yaşanması durumunda itfaiyeyi (110), polisi (112) arayabiliriz. *Burada önemli noktalardan biri ise, kokunun geldiği yer. Örneğin bu koku bodrumdan geliyorsa, buraya girmeyin, buradan uzak durun. *Kokunun nereden geldiği konusunda öngörüde bulunup, kendi başınıza tamir etmeye, arızayı gidermeye çalışmayın.

DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, doğalgaz zehirlenmesi belirtileri ise şunlardır:*Yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik en belirgin belirtidir.*Uyku hali, bulantı, kusma, görme bulanıklığı ve huzursuzluk oluşması…*Bunlardan bir veya birkaçının hissedilmesi durumunda hemen ortam havalandırılmalıdır. Doğalgaz zehirler.

ZEHİRLENME AŞAMALARI

*Hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyku hali hissedilir, rehavet çöker ve uyku hali artar.*Titreme, adale kasılması, diş gıcırdaması ver çene titremesi olur, vücut ısısı yükselir ve gözler donuklaşmaya başlar.*Solunum ve kalk atışları yavaşlar.*Vücut ısısı düşer ve ölüm gerçekleşebilir. NOT: Uzmanlar, doğru kullanıldığında en güvenli yakıt olarak gösterilen doğalgaz konusunda bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Rüzgardan doğalgaz zehirlenmesi

Başta kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazların bacaların temizlenmemesi, bakımının zamanında yapılmaması ve zamanla deforme olması. Baca başlığı olmayan bacaların rüzgarlı havalarda geri tepmesi ve yağmurlu havalarda suyun baca malzemelerine zarar vermesinden dolayı zehirlenmelere yol açabilmektedir.

Son zamanlarda doğalgaz zehirlenmeleri artıyor. Can kayıplarına da neden olan zehirlenmelere karşı siz önleminizi aldınız mı? Eğer hâlâ ne gibi önlemler alınması gerektiğini bilmiyorsanız işte size zehirlenmeden kurtulmanın yolları.

Doğalgaz zehirlenmesi önlemleri

Zehirlenmelerden korunmak için yapılması gerekenler

Yatıların yeterli oksijenle yanmamaları sonucu açığa çıkan, renksiz ve kokusuz olan karbonmonoksit gazının zehirlenmelere yol açtığı ifade edilen açıklamada, böylesi bir durumda, baş ağrısı, baş dönmesi, yüzde pembe renk, terleme, kulak çınlaması, bayılma hissi, tansiyon düşüklüğü, kaslarda güçsüzlük hissi ve hareket edememe gibi belirtilerin görüldüğü belirtildi.

Zehirlenme halinde, kişinin açık havaya taşınması, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, doğalgaza bağlı karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için şu önerilerde bulunuldu:

-Her yıl kış aylarına girmeden önce kombilerin bakımı yaptırılmalı. Bacalar da yılda en az bir kez temizletilmelidir. Baca ve cihazların esnek bağlantı elemanları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.

-Doğalgaz bacalarına kesinlikle aspiratör gibi bir cihaz bağlanmamalıdır. Her cihazın baca bağlantısı bağımsız olmalıdır.

-Bacalı kombilerde mutfak penceresinde bulunması zorunlu olan havalandırma deliğinin hiçbir şekilde kapatılmaması gereklidir.

-Elektrik tesisatı mutlaka topraklı olmalıdır.

-Tesisatla ilgili onarımlar ve kombi değişimlerinde, doğalgaz dağıtım şirketinden onay alınmalıdır.

-Evlere doğalgaz dedektörü taktırılmalıdır.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Alınması Gereken Önlemler

Soba ve doğalgaz zehirlenmesi

Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir.

Karbonmonoksit Nedir?

Karbonmonoksit, bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan inorganik molekülün adı. Karbonmoksitte karbon ve oksijen arasında üçlü bağ vardır.

Karbonmonoksit havadan ağır mı:CO havadan ağır bir gaz olup, iyi havalandırılan kapalı ortamlarda bile hızlı bir şekilde birikebilir.

Karbonmonoksit ZEHİRLENMESİ neden olur?

Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir.

Karbonmonoksit zararları

Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Havagazı, kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur.

Karbonmonoksit gazı nasıl öldürür?

Çok kuvvetli bir zehirdir. Solunan havada konsantrasyonu artarsa, kana geçer ve oksijenin taşındığı hemoglobine O2'den daha kolay bağlanır. Yani bütün CO'lar bitmeden O2 bağlanamaz. Bu bakımdan oksihemoglobin meydana gelemez ve kanda karboksihemoglobin artar, dokulara oksijen taşınamaz ve hücre ölümü meydana gelir.