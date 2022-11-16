Doğalgaz yardımı: Doğalgaz indirimi ne zaman? Doğalgaz indirim son dakika: Gazilere doğalgaz indirimi var mı? Doğalgaz tüketim desteği

Doğalgaz Tüketim Desteği Ne Kadar?

Doğalgaz Desteği Başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi bünyesinde birtakım sosyal ve maddi projeler yürütür. Yürüttüğü bu sosyal ve maddi yardımları yapmasının genel sebeplerinden birisi de devletin kendi kuruluş amaçlarından biri olan sosyal politikasını desteklemektedir.

Bu yapılan yardımların genel amacı ise; vatandaşların alım gücünü desteklemek, maddi ve sosyal anlamda rahat yaşamasını sağlamak ve devletten gelecek olan her türlü desteğe ihtiyaç duyan, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kategorisinde olan vatandaşlarına yardım eli uzatmaktır.

Son yıllarda hızla artan enflasyon sebebiyle, vatandaşlar sürekli dar zamanlardan geçmektedir. En temel ihtiyaçlarını bile alırken zorluk çeken kimseler için, yapılan bu maddi yardımların varlığını öğrenen vatandaşlar, bu yardım kapsamında bulunmak ve doğalgaz tüketim desteğini ne kadar sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Verilen tüm yardımlar, her sene artan asgari ücret miktarı ile doğru orantılı olarak artar.

Devlet, özellikle kış aylarında oldukça fazla artan doğalgaz faturaları karşısında ihtiyaç sahibi ve dar gelirli tüm vatandaşlarını nakdi olarak desteklemek için uygulamaya koyduğu bu yardım projesinin tüm detaylarını bu yazı dizimizde siz de bulabiliriniz. Bu yapılan yardımlar sayesinde kendinizi maddi anlamda daha rahat hissedecek ve diğer ihtiyaçlarınıza maddi anlamda daha rahat ulaşabileceksiniz.

Devlet, yapmakta olduğu bu sosyal ve maddi yardım projeleri kapsamında, kendi sınırları içinde yaşamakta olan tüm vatandaşlarını sosyal ve ruhsal anlamda da destekler ve hayatın içine daha fazla karışmasını sağlar. Çünkü yapılan tüm yardımlar tamamen vatandaşların genel ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir.

Bu sene verilecek doğalgaz tüketim desteği ücreti ise kişinin maddi durumuna göre değişiklik gösteriyor. Bu yardım kapsamında bulunacak kişilere en az 900 Türk Lirası en fazla da 2.500 Türk Lirası yardım ücreti verilecektir.

Doğalgaz Yardımı Ne Zaman Ödenecek?

Bu yardım türüne dahil olan kişiler, doğalgaz desteği en zaman ödenecek sorusunun cevabını arıyor. bu yardım türüne dahil olduysanız bilmeniz gerekiyor ki, bu yardım türü size nakdi olarak verilmez.

Bu yardımdan faydalanmak için, doğalgaz faturalarınızı PTT şubelerinde ödemeye gittiğinizde, devletin sizler için ayırdığı yardım ücreti sizin faturanızdan düşer ve siz böylelikle daha az doğalgaz faturası ödersiniz.

Doğalgaz Tüketim Desteği Nasıl Alınır?

Devlet tarafından verilecek olan böyle bir yardım türünün varlığını öğrenen vatandaşlar, internetten doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır sorusunun cevabını arıyorlar.

Bu yardım türünden faydalanmak için yapmanız gereken şeylerden birisi, Türkiye cumhuriyeti devletinin resmi internet adresi olan e – devlet sitesine kimlik numaranız ile giriş sağlamaktır. Bunun yanı sıra şehrinizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek bu yardım türünden faydalanmak istediğinizi belirten bir form da doldurabilirsiniz.

E – devlet sitesi yardım başvuru adresi için, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti linkine tıklayıp başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Doğalgaz Desteği Alma Şartları Nelerdir?

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler

3294 sayılı kanun kapsamında bulunan kişiler

Doğalgaz alt yapısı bulunan beldelerde yaşayan kişiler

Belirlenen asgari ücretin altında yaşamaya çalışanlar

Sağlık raporu bulunan tüm hastalara bu yapılan yardıma ek olarak % 5 oranında bir indirim daha uygulanacak.

Doğalgaz Destek Ödemesi Ne Zaman Alınır?

Doğalgaz destek ödemesi ne zaman alınır sorusunun cevabı, devlet tarafından verildi. Bu yardım ücretini, her ay PTT şubelerine gelen doğalgaz faturalarınız ile giderek tahsil edebileceksiniz. bu yardım türünden fayda süreniz dolarsa, yukarıda belirttiğimiz linke tıklayarak önümüzdeki yıl için tekrardan başvuruda bulunabilirsiniz.

Isınma yardımı başvurusu için e-devleti Bu hizmeti kullanarak, sosyal yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. TIKLAYINIZ

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama - e-Devlet Kapısı: Doğalgaz yardımı sorgulama için TIKLAYINIZ

Memura doğalgaz yardımı var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

Doğalgaz yardımı kimler alabilir?

Ama 2022 yılında yapılan düzenleme ile 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğalgaz altyapısı bulunan, doğalgaz aboneliği olan herkes bu yardım türünden faydalanabilecektir.

Engellilere sağlanan diğer indirim ve muafiyetler nelerdir?

Çocuklar için (0-18 );

ÇÖZGER’de ”Hafif Düzeyde ÖGV (40-49), Orta Düzeyde ÖGV (50 -59) , İleri Düzeyde ÖGV( 60 -69,) Çok İleri Düzeyde ÖGV( 70-79) Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)” tanımlamalardan herhangi birini almış olan çocuklar ya da

Yetişkinler için;

ESKR’de %40 ve üzeri engel oranı almış olan kişiler aşağıdaki indirim ve muafiyetlerden yararlanabilmektedirler:

» Engelli kimlik kartına sahip olan her engelli birey, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanır. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanmaktadır. Engelli bireyin ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılmama yahut hakkının kullanımının zorlaştırılması durumlarında olayın geçtiği yerin Mülki İdare Amirliği’ne olay tarihi, zamanı, araç plakası ve olay yeri ile ilgili ayrıntıları içerecek şekilde şikayette bulunulması gerekmektedir.

» Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında % 20 indirim sağlamaktadır.

» Konut vergisi muafiyeti 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır.

» Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temini KDV’den müstesnadır.

» Müze ve Ören Yerlerine giriş ücretsizdir.

» Milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına giriş ücretsizdir.

» Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanmaktadırlar.

» TOKİ, hazırladığı projeler kapsamında planlanan konut sayısının %5’i kadarını engelli vatandaşlarımıza ayırmaktadır. Kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapılmakta, hak sayipleri kura ile belirlenmektedir.

» GSM operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulamaktadır.