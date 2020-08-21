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Ekonomi Doğalgaz ucuzlayacak mı? Bu sene doğalgaz faturalarında indirim olacak mı?
Ekonomi

Doğalgaz ucuzlayacak mı? Bu sene doğalgaz faturalarında indirim olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdemiz var dediği o büyük müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurmasından sonra vatandaşlar da doğalgaz ucuzlayacak mı, bu seneki doğalgaz faturalarına indirim yansıyacak mı? 320 milyar metreküp doğalgazın Türkiye’ye kazancı ne olacak? 320 milyar metreküp bize kaç yıl yeter? Türkiye 1 yılda ne kadar doğalgaz harcıyor? sorularını sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:37:00 - 2020-08-21 18:57:28
Doğalgaz ucuzlayacak mı? Bu sene doğalgaz faturalarında indirim olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü büyük bir müjdemiz olacak dediği o müjdeyi son dakika olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirildiğini söyleyerek, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğinin müjdesini verdi. Karadeniz’de bulunan doğalgazın 2023'te kullanıma sokmak olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuna 1 kuyusundan Türkiye’nin yüzünü güldürecek müjdeli haberin alındığını duyurdu. Başkan Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgazın bulunduğunu duyurmasında sonra doğalgaz faturalarında indirimin olup olmayacağı da sorgulanmaya başlandı. Karadeniz’de bulunan doğalgaz indirime neden olur mu? Karadeniz’de bulunan doğalgazın ilk etapta doğalgazda indirime neden olmayacağı ancak ileriki yıllarda çok büyük indirimlerin gelebileceği öngörülmekte. 

320 milyar metreküp bize kaç yıl yeter?

Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1  Kuyusundaki sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğalgaz bulmasının açıklanmasında sonra vadandaşlar ‘320 milyar metreküp bize kaç yıl yeter?’ Sorusunu merak ediyor. Uzmanlar Bulunan doğalgazın çarpan etkisinin yapacağını vurgulayarak Türkiye’nin dışa bağımlılığı azalacağının altını çizdi. Uzmanların ifadelerine göre, 320 milyar metreküpün doğalgazın Türkiye’nin 7 yıllık ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi. 

320 milyar metreküp doğalgazın Türkiye’ye kazancı ne olacak?

Yine uzmanlara göre 320 milyar metreküp doğalgazın 90 milyar dolar kaynak sağlayacağı ifade edilmekte. 2023 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan Karadeniz doğalgazının 2023-2030 yılları arasında Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı ifade edilmekte.  EPDK’nın verilerine göre, Türkiye Ocak 2020’da doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere ithal edilen doğalgaza senelik 12-13 milyar dolar ödüyor. 

Türkiye 1 yılda ne kadar doğalgaz harcıyor?

BOTAŞ’ın açıkladı verilere göre, Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküptür. Türkiye, 2019 yılında 50 milyar metreküp doğalgaz ithal etti. İthal edilen doğalgazın 44,9 milyar metreküpünü iç piyasada tüketildi. Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 2019’da 49,9 milyar metreküp olmuştu. 

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