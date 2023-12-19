Doğalgaz ödemelerine yeni formül! Faturayı yüzde 30 düşürüyor

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hanelerin doğal gaz giderleri 5 kat arttı. Ancak doğal gaz faturanızı düşürmek sizin elinizde. Üçay Mühendislik İklimlendirme ve Şubeler Grup Direktörü Özgür Şahin, cep yakan doğal gaz faturalarını düşürmek için alınacak önlemleri paylaştı.

Gece kombiyi kapatmayın, kısın

“Kışın vatandaşlar çok çalıştığı düşüncesiyle geceleri kombiyi kapatıyorlar; ancak kombiyi kapatmak hiçbir şekilde tasarruf sağlamıyor. Gece kombi kapatıldığında evin; taban, tavan ve duvarları sabaha kadar soğuyor. Sabah evin ısıtılması için kombinin derecesi artırılıyor ve kombi 2 kat daha fazla çalışıyor. Bu durum doğal gaz sarfiyatını artırıyor. Vatandaşlar birkaç saatliğine evden ayrıldıkları zamanlarda da kombiyi kapatarak aynı yanlışa düşüyorlar. Tasarruf için doğru olan gece ve evde olmadığınız zamanlarda kombi ayarını kısmaktır. Böylece evin ısısı sabit kalır ve tasarruf sağlanır.

Kombinizin bakımınızı düzenli olarak yaptırın

Kombilerin tasarruflu çalışması için arızalanmasını beklenmeden tüm bakımlarının yetkili servisler tarafından periyodik olarak yapılması gerekiyor. Periyodik bakım, tüketicilerin yıllık ısıtma maliyetlerini yüzde 10’lara varan oranlarda düşürüyor.

Pencere ve kapıların açık kısımlarını kapatın

Pencere ve kapılarda ki açık kısımlarda evdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olup, doğal gaz faturalarını yükseltiyor. Isı kaybını önlemek için pencere ve kapıların kenarlarında contalar kullanmak ve ısı yalıtım şeritleri ile pencere ve kapıların çerçeveleri ile duvar arasındaki boşlukları doldurmak gerekiyor Pencerelerin hava alan kısımlarını silikon gibi maddeler ile kapatmak da etkili bir çözüm oluyor.

Peteklerin arkasına ısı yalıtımı levhası yerleştirin

Peteklerin arkasına ısı yalıtımı levhası yerleştirmek de peteklerin ısıyı daha iyi dağıtmasına ve tasarruf yapılmasına katkı sağlıyor. Peteklerin üstünü ve çevresini perde ile kapatmayın Isının homojen bir şekilde dağılması için peteklerin üstünü ve çevresini perde veya mobilya ile kapatmamak gerekiyor.

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Düzenli olarak petek temizliği yaptırın

3 yılda bir uzman kişilere, petek temizliği yaptırmak da peteklerin verimli bir şekilde ısınmasını sağlayarak enerji sarfiyatını düşürüyor. Peteklere reglaj ayarı yaptırın. Peteklere, reglaj ayarı uygulanarak en uzakta kalan peteklerin dahi en iyi şekilde ısınmasını sağlamak gerekiyor. Böylece konfor şartlarını sağlamak için kombiyi en yüksek ayarda çalıştırmaya ihtiyaç duyulmuyor.

Kullanmadığınız odaların petek vanalarını kapatın

Kombi kış modunda çalışırken evdeki peteklerin en az 3’ünün aktif olması yani çalışması gerekiyor. Bu koşul sağlandığı takdirde kullanılmayan diğer petekler kapatılarak tasarruf sağlanabiliyor. Yalnız, petek vanasını kapattığınız odanın kapısını kapalı tutmak gerekiyor. Aksi halde buradan yükselen soğuk hava ile diğer odalardan gelen sıcak hava birleştiğinde ortam soğuyor, kombi yakıt tüketimini artırıyor. Kullanmadığınız odalarınız var ise petek vanalarını ve bu odaların kapılarını kapatabilirsiniz. Sıcak su ayarını musluktan değil, kombiden yapın. Su ılıştırma işlemini musluktan değil, ihtiyacınıza göre kombiden yaparak sudan ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz.

Oda termostatı kullanın

Kombinizi verimli kullanmak için oda termostatı kullanabilirsiniz. Unutmayalım ki oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yüzde 6 tasarruf sağlıyor. Oda termostatı ile oda sıcaklığının ideal sıcaklığın üzerine çıkmasını önleyebilirsiniz.

Isı yalıtımı yaptırın

Doğal gaz faturanızı düşürmek için ısı yalıtımı yaptırmayı da unutmayın. Isı yalıtımı bulunmayan ya da izolasyonu doğru yapılmayan bina ve dairelerde büyük ölçüde ısı kaybı yaşanıyor. Daireyi ısıtmak için kombi yüksek ayarda çalıştırılıyor. Bu durum ise faturaların yükselmesine neden oluyor. Yalıtımı doğru yapılan yapılarda ise ısı kaybının önüne geçilerek, enerjiden yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanıyor.