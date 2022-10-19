Rusya doğalgaz merkezi kurarsa Türkiye kaç milyar dolar kazanacak! Canlı yayında duyuruldu

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te ekranlara gelen Tarafsız Bölgede konuşan stratejist Abdullah Ağar, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması halinde kaç para kazanacağını açıkladı.

Abdullah Ağar, "Bu devlet sırrıdır. Ama fikir yürütmesi açısından düşündüğümüzde, Rusların Avrupa'ya sattığı gazın miktarı 216 milyar metreküp. Bunu bin Euro'dan hesaplayın. Bu 216 milyar Euro'ya geliyor. Bundan muhtemelen 10 milyar dolar para kazanırsınız. Keşke bu para kazabilinse. Farazi olarak yüzde 10'unu kazansak 10-11-12 milyara denk geliyor" dedi.