Doğalgaz kısıtlaması kalktı mı? Son dakika: BOTAŞ'tan açıklama geldi!

İran'ın geçtiğimiz hafta teknik arıza olduğunu açıklayarak gaz akışını durdurmasıyla birlikte Türkiye'deki sanayi bölgelerinde kullanılan doğalgazın yüzde 40 kısıtlanması gerçekleştirilmişti. BOTAŞ, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'dan 10 gün süre ile doğalgaz akışı olmayacağını bildirmişti. BOTAŞ’tan yapılan son dakika açıklamasında kısıtlama yapılan doğalgazın akışı yeniden sağlanacak.

BOTAŞ, doğalgaz kısıtlamasını ne zaman

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi. Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz."