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Ekonomi Doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama!
Ekonomi

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Aralık ayı doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son tarife tablosunu yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:58:00 -
Doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama!

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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