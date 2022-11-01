Doğalgaz faturalarında yeni dönem! İGDAŞ, 15 bankayla anlaşma yaptı! Doğalgaz faturasına taksitlendirme

İGDAŞ'ın yaptığı yeni anlaşma uyarınca İstanbul'da yurttaşlar, doğalgaz faturaları taksitle ödeyebilecek. Faturaların kredi kartıyla vade farksız şekilde ödenebilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.

Bankalara göre taksit sayıları

1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek.

Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.

Faizsiz finansman desteği'

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma kapsamında da başvuru yapan İstanbullulara 'faizsiz finansman desteği' sağlanacak.

İGDAŞ ile Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aboneler aldıkları finansman desteğini, vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecek.

İGDAŞ Genel Müdürü detayları açıkladı

Kampanyanın detaylarını açıklayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen şöyle konuştu:

“İstanbul halkının hayatını kolaylaştırıp konforunu artırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yaklaşan kış öncesi abonelerimiz için faturalarını ödeme kolaylığı konusunda birçok çalışma yürüttük. Bunlardan bir yenisini 1 Kasım itibariyle hayata geçiriyoruz. Vakıf Katılım ile yaptığımız anlaşma kapsamında bankada İGDAŞ aboneleri için bir limit tahsis edildi. İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Abonelerimiz banka tarafından tahsis edilecek limitleri kapsamında, kampanya dönemindeki faturaları için bu fırsattan faydalanabilecekler. Limitleri kapsamında ödenen faturalarını, masrafsız ve vade farksız olarak 12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölüp taksit tarihlerinde geri ödeyebilecekler.”

Son tarih 31 Mart 2023

Tüketici finansman desteği kampanyasından yararlanmak isteyenler 1 Kasım’dan itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvuru yapabilecek. Kampanya 31 Mart 2023'e kadar devam edecek.