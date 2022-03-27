İhtiyaç sahibi ailelere mart ve eylül aylarında yılda iki kez doğalgaz faturası desteği verilecek. Başvuru işlemleri ise şubat ayında başladı. Başvuru yapanlar ise fatura ücretlerinin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Peki, doğalgaz desteği ne zaman ödenecek?

Doğalgaz desteği ödemeleri hesaplara yattı mı? Doğalgaz fatura yardımı yattığı nasıl öğrenilir?

Doğalgaz desteği ödemeleri 23 Mart itibariyle hesaplara yatırılmaşa başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek" açıklamasında bulundu.

Doğalgaz desteği başvuruları 18 Şubat'ta e Devlet üzerinden alınmaya başladı.

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini anlattı. Vatandaşların e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceği bilgisini veren Yanık, diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarının kartlarına yatırılacağını dile getirdi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." bilgisini verdi.