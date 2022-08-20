Günlük ev temizliği için doğal toz alma spreyi yapımı ile eviniz hoş bir kokuya sahip olurken limon ve sirkenin temizleyici gücü hijyen sağlayacaktır. Taze kekik, limon, kokulu yağlar kullanılarak temizlik spreyi yaratabilirsiniz. Bunun için gerekenler;

Taze kekik

5 bardak elma sirkesi

1 kaşık zeytinyağı ya da soda sabunu

Bir limon kabuğu

Portakal, sandal ağacı ya da limon yağı

Sprey şişesi

Kekik ve limon kabuklarını kavanoza koyun ve karışı geçecek miktarda elma sirkesi dökün. Kapağı sıkıca kapatıp karanlıkta 2 hafta bekletin. İçine kokulu aroma yağlarından ve sabundan ekleyerek iyice karıştırın. Toz alma işleminizde kullanmaya başlayın.

Limonla Gelen Temizlik

Limonla yapılan temizlik işleri oldukça fazladır. Birçok farklı çeşidi olan bu doğal ürün, malzemelerin temizliğinden cildin temizliğine kadar birçok alana kullanılır. Yoğun sitrik asit içeren limon sayesinde haşerelerden kurtulabilir, aşağıdaki işleri kolayca yapabilirsiniz:

Bir kase suyun içine limon kabuklarını koyun. Sonra fırına koyarak 5 dakika fırını açın. Aha sonra fırınınızı temizleyebilirsiniz.

Bardaklarınıza lekeler mi var? O zaman limonlarla ovmaya başlayabilirsiniz.

Buzdolabınızdaki kötü kokuları girmek için süngerle silerek süngeri bir fincanın içine koyun. Tüm gece beklettikten sonra kokuların gittiğini göreceksiniz(sünger temiz olmalıdır).

Elma sirkesine limon suyu karıştırıp cam ve aynaları silebilirsiniz.

Fayanslara limon sürüp diş fırçasıyla fırçalayın.

İri taneli tuzla kesme tahtasını limonla ovaladığınızda temizlenecektir.

Su ısıtıcının içine limon koyun ve kaynatın sabaha kadar bekletin.

Tava ve tencereleri limonla temizleyin.

Kireçli ve paslı yüzeyleri limon ve tuzla macun yaparak temizleyin.

Limonun Faydaları

Son olarak limonu düzenli olarak tüketmek de oldukça faydalıdır. C vitamini deposu olan limon aynı zaman kuvvetli bir antioksidandır. Naneyle karıştırıldığında şifa kaynağı, salatalara eklendiğinde ise lezzet verici olarak kullanılırlar. Limonun faydaları hem yerken hem de kullanırken oldukça fazladır. İsterseniz kullandığınız limonları atmayarak yukardaki gibi değerlendirebilirsiniz.

Kendi toz alma spreyinizi yapabilirsiniz! diğer tarif...

Yapılışı ise şu şekilde:

Su ve sirkeyi boş sprey şişesine doldurun. İçerisine yarım limon suyunu ekleyin. Bir çorba kaşığı toz sabunu ilave ederek iyice karıştırın. Bir çay kaşığı doğal esansiyel yağı ekleyin