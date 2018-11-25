Doğal taş ihracatçıları Ortadoğu’ya odaklanacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ortadoğu ülkelerine doğal taş satışını artırmak için Dubai ve Muskat’ta ‘Sektörel Ticaret Heyeti’ organize ediyor. Yarın başlayacak DUBAI BIG 5 SHOW 2018 Fuarı ile eşzamanlı düzenlenecek olan ‘Dubai Sektörel Ticaret Heyeti’ ile doğal taş ihracatçılarının ithalatçılarla ikili görüşmeler ve anlaşmalar yapmaları; Ortadoğu pazarında güçlerini artırmaları hedefleniyor.

Türkiye’nin dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olduğunu belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, şunları söyledi:

“Dünya doğal taş ihracatı 20 milyar dolara ulaştı. Türkiye buradan daha büyük pay alabilecek, 7-8 milyar dolar ihracat yapabilecek potansiyele sahip. Mevcutta ise 2,2 milyar dolar ihracatımız var. Bu ihracatımızı 7 milyar dolara çıkarmak için belirlediğimiz hedef pazarlara yönelik tanıtım organizasyonlarımızı sürdürüyoruz. Petrol zengini Ortadoğu pazarında yatırımlar devam ediyor, inşaat sektörü canlılığını koruyor. Bu ülkelerdeki projelere işlenmiş ürün ihraç edeceğimize inanıyoruz.”

İhracat 280 milyon dolar

Türkiye’den Ortadoğu ülkelerine 2018’in ilk 10 ayında 280 milyon dolarlık doğal taş ihraç edildi. Bu rakam 2017’nin aynı döneminde 271 milyon dolardı.