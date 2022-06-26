Doğal öksürük şurubu

öksürüğün uzun süre devam etmesi birçok olumsuz sonuca yol açabilir.

Baş ağrısı, bulantı ve hatta kusmaya neden olabilir.

Boğaz ağrısı ve ses kısıklığına neden olabilir.

Bulaşıcı bir hastalıktan kaynaklanıyorsa fiziksel izolasyon gerekli olabilir.

Geceleri rahatsız edici olabilir ve uykusuzluğa neden olabilir.

Göğüste ağrıya neden olabilir.

Hayal kırıklığı, öfke, kaygı ve depresyona neden olabilir.

Normal yemeyi ve / veya içmeyi zorlaştırabilir.

Özellikle yaşlılarda kaburga kırılmasına neden olabilir.

Sürekli devam eden öksürük psikolojik etkiler ortaya çıkabilir. Hasta sosyal olaylarda kısıtlanmış hissettirebilir.

Üriner inkontinansa (idrar kaçırma) neden olabilir veya kötüleştirebilir.

Yorucu olabilir ve günlük faaliyetler için enerjinizi azaltabilir.

Aynı zamanda, soğuk algınlığı gibi çok ciddi olmayan akut hastalıklar bu duruma neden olabileceği gibi, zatürre, akciğer pıhtısı, akciğerde sıvı birikmesi ve sönmüş akciğer gibi çok daha ciddi akut hastalıklar da öksürüğe neden olmaktadır.

Öksürük Ne Kadar Sürer?

Öksürük çoğunlukla birkaç gün veya birkaç hafta boyunca devam eder ve biter. Öksürüğünüz devam ederse, doktorunuzun öksürüğün daha az yaygın diğer nedenlerini tanımlamak için bazı testler istemesi gerekebilir.

Kronik öksürük tedavisi öksürüğün nedenine bağlı olarak daha iyi olmasına ve bazen tamamen çözülmesine yardımcı olacaktır. Uygun tedaviye rağmen kronik öksürüğün kesilmeden devam ettiği bir takım vakalar vardır.

Ne Zaman Hekime Başvurmak Gerekir?

Öksürüğün birden çok nedeni çok olabilir ve bunların tedavileri birbirinden oldukça farklı olabilir. Yüksek ateş, nefes darlığı, çok miktarda veya normal rengi haricinde balgam üretimiyle birlikte öksürük ortaya çıktığında doktora gitmelisiniz.

Kan öksürmek bir başka önemli bulgudur ve ciddi bir hastalığa işaret edebilir. Özellikle kalıcı, kronik öksürük durumunda mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Özetle aşağıdaki durumların yanı sıra öksürük ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuzu arayın:

Ateş varsa,

Kanlı veya irinli balgam varsa,

Nefes darlığı varsa,

Son zamanlarda tüberküloz veya boğmaca öksürüğü veya koronavirüs belirtileri olan bir hasta ile aynı ortamda kalındıysa,

Yeni ortaya çıkan hırıltılı nefes alma ya da soluma cihazı ile çözülmeyen eski hırıltı varsa,

Göğüs ağrısı ile birlikte olan veya bundan bağımsız ani öksürük ya da nefes darlığı başlangıcı acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bunun yanı sıra aşağıdaki durumlarla ilişkili ani öksürük başlangıcı durumunda hemen acil servisi aramanız tavsiye edilir.

Kanlı Öksürük (veya hemoptizi),

Nefes almada büyük zorluk,

Şiddetli göğüs ağrısı,

Yüzde şişme ve kurdeşen benzeri döküntü

Öksürük Nedenleri Nelerdir?

Öksürük birçok tıbbi durumda görülür. Bunlar arasında doğru ayrım yapabilmek için öksürüğün süresi, tipi ve özelliklerinin yanı sıra onunla birlikte gelen diğer semptomları doğru bir şekilde not almak önemlidir.

Bu bilgiler öksürük nedeninin ve en uygun öksürük tedavisinin bulunmasında konuyla ilgilenen hekime çok yardımcı olacaktır. Öksürük çok kısa süreli devam edebilir ve tek başına bir semptom olarak görülebilir. Öksürük aynı zamanda nedeni belirlenip tedavi edilene kadar da devam edebilir. Öksürüğün ne kadar ciddi olduğu, buna sebep olan hastalığa bağlıdır.

Geçici olarak görülen öksürük genellikle normal olmasına rağmen, kalıcı ve geçmeyen öksürük normal değildir. Sürekli devam eden öksürük ya da nefes darlığı, balgam üretimi veya kanlı balgam gibi diğer semptomlar daha ciddi bir tıbbi problemin varlığına işaret edebilir.

Öksürüğün süresine ve türlerine göre sınıflandırmaları vardır. Öksürüğün nedeninin tespit edilmesi için hangi sınıfta olduğunu saptamak önemlidir. Bu tür ve sınıflar arasında bulunan akut öksürük aniden başlar ve 3 haftaya kadar sürer.

Kronik öksürük ise 4 haftadan fazla devam eder. İkisinin arasında bulunan sub-akut öksürük ise 2 - 4 hafta arasında devam eder. Gece öksürüğü ise sadece geceleri başlayan öksürüğü tanımlamak için kullanılır.

Doğal öksürük şurubu

Doğal Öksürük Şurubu +12 Ay Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kuru soğan

1 adet su bardağı

3-4 adet kurdan

1 yemek kaşığı bal

1 adet yemek kaşığı

Doğal Öksürük Şurubu +12 Ay Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğan üç beş kere sert bir yere vurularak sulandırılır . Kabuğu soyulup ortadan ikiye ayrılır. Uç tarafına kürdan batırılıp su bardağına yerleştirilir ve üstüne bir yemek kaşığı bal konur. Bir gece bekletilir. Sabah akşam aç karnına bir tatlı kaşığı içilir. (+12ay)