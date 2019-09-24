Çamaşır yıkamada kullanılan deterjanlar ve yıkama suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller zamanla çamaşırların dokusunda birikerek bu çamaşırların sertleşmesine neden olur. Birçok çamaşır yumuşatıcısı ürününün sağlığa zararları bilinmekte. Peki, doğal malzemelerle evde yumuşatıcı nasıl yapılır? İşte doğal malzemelerle yumuşatıcı yapımı

Doğal malzemelerle yumuşatıcı yapımı

Çamaşır yumuşatıcı olarak sirke kullanmak isteyenler öncelikle elma sirkesi ya da beyaz sirke tercih etmelidir. Bu sirke çeşitlerinin herhangi birinden bir çay bardağı kadar alınarak çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne her yıkamadan önce eklenmesi sonucunda çamaşırlar yıkandıktan makineden yumuşacık çıkar. Sirkenin kokusunun çamaşırlara sinmesinden korkanlar ise rahat olabilirler. Çünkü makineden çıkartılan çamaşırlardaki sirke kokusu 1-2 dakika sonra tamamen kaybolur. Çamaşırların yumuşatılmasında sirkeye mesafeli duranlar ise karbonat veya çamaşır sodası kullanarak sirke ile aynı sonuca ulaşabilirler. Bunun için bir fincan kadar karbonat veya çamaşır sodasının yıkama öncesinde kullanılan deterjana karıştırılması yeterlidir. Bunun yanı sıra aynı miktar yumuşatma gözüne de ilave edilebilir. Çamaşırların yumuşatılması için güzel kokulu bir yumuşatıcı hazırlanmak isteniyorsa da bu durumda uçucu bitkisel yağlardan yardım almak gerekir. Özellikle lavanta yağı, portakal yağı ve limon yağı gibi aromatik yağlar doğal çamaşır yumuşatıcısı içinde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca zevke göre beğenilen yağlardan bir karışım oluşturularak kişiye özgü bir koku karakteri de oluşturulabilir. Aromatik yağlar, sirke ve karbonat ile çamaşırların yumuşatılmasında bu malzemelerin üzerine 4-5 damla kadar damlatılarak kullanılabileceği gibi sirke ve karbonat kullanılarak doğal bir yumuşatıcı da hazırlanabilir.

Evde yumuşatıcı nasıl yapılır?

Malzemeler

800 ml elma sirkesi

200 ml ılık su

1 çay bardağı karbonat

20-30 damla aromatik yağ

Yapılışı

Yeterince geniş bir kaba önce karbonat dökülür ve üzerine ılık su ilave edilerek iyice karıştırılır. Daha sonra sirke de aynı kaba eklenir ve son olarak 20-30 damla kadar aromatik yağ ilave edilerek karışım iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım temiz bir şişeye doldurulup ağzı kapalı bir şekilde bekletilir ve istendiği zaman kullanılabilir. Ancak uzun süreli muhafaza edildikten sonra bu karışım kullanılmadan önce koklanarak istenmeyen bir koku oluşup oluşmadığı kontrol edilmelidir. Karışıma ilave edilen yağ miktarı ise zevke göre artırılabilir ya da azaltılabilir.