Doğal gaz keşfi sonrası çifte indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da yaptığı açıklamayla Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfettiğinin müjdesini vermişti.

Büyük heyecana neden olan müjdenin ardından keşfin doğal gaz faturalarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma yaşanacağını ifade ederek "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz" demişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin vatandaşa yansımasına ilişkin değerlendirme yapan uzmanlar, bulunan gazın faturalarda çifte indirimin önünü açtığını ifade ediyor.

Enerji Ekonomileri Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, gelişmeyi arz talep dengesi üzerinden ele aldı. Kumbaroğlu, arz tarafı çoğaldıkça ister istemez fiyatların da ucuzlayacağı belirtti.

Bu durumun gazın geldiği zaman yani 2023 yılı için geçerli olduğunun altını çizen Gürkan Kumbaroğlu, doğal gaz gelmeden önce de ikinci bir indirime ilişkin dikkat çeken bir noktaya değindi.

Türkiye'nin doğal gaz aldığı ülkelere karşı pazarlıklarda elinin çok güçlendiğini ve bunu Türkiye'ye gaz satan ülkelerin de özellikle Karadeniz'de bulunan gazla daha iyi anladığını söyleyen Enerji Ekonomileri Derneği Başkanı Gürkan Kumbaroğlu, hali hazırda Türkiye'nin yapmış olduğu doğal gaz alım sözleşmelerinin de yavaş yavaş sona erdiği bir döneme girildiğini o yüzden söz konusu sözleşmelerde yapılacak yapılandırmalarda ciddi indirimlerin kapısının da aralandığını ifade etti.