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Ekonomi Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? Kasım ayı doğal gaz ödeme desteği ödeme tarihi
Ekonomi

Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? Kasım ayı doğal gaz ödeme desteği ödeme tarihi

Doğal Gaz Tüketim Desteği başvurusunda bulunanlar kasım ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Peki, doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-18 11:04:00 - 2022-11-18 11:06:11
Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? Kasım ayı doğal gaz ödeme desteği ödeme tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Doğal gaz desteği başvuru şartları nelerdir?

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Doğal gaz desteği başvuruları nereden yapılıyor?


Doğalgaz desteği başvuruları 5 Eylül'de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet sistemine giriş yaptığınızda 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' sayfası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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