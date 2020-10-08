İZMİR (AA) - Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Konya'daki Ar-Ge merkezinde yenilenebilir enerji kaynaklarından yüzde 5 -10 seviyesinde hidrojen yakıtı ürettiklerini belirterek, "Yakın zamanda yüzde 20'ye kadar denemelerini yapacağız. Burada başarılı olursak, doğal gazın yüzde 6'sının yerine hidrojen kullanabilirsek yaklaşık 1 milyar dolarlık gaz ithalatını engelleyebiliriz." dedi.

Arslan, Türkiye Bilim Akademisi'nin düzenlediği "Doğal Gaz Çalıştayı ve Paneli"nde yaptığı konuşmada, doğal gaz sektörü olarak sürekli büyürken bir yandan da hidrojen kullanımına yönelik bir Ar-Ge projesi yürüttüklerini söyledi.

Söz konusu Ar-Ge projesindeki temel amacın özellikle doğal gazın karbon oranının düşürülmesi, yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanılabilmesi ve yurt dışından ithal edilen doğal gaz miktarının azaltılması olduğunu ifade eden Arslan, bu çalışma için Konya'da bir Ar-Ge merkezi kurduklarını kaydetti.

Arslan, Ar-Ge merkezinde yüzde 5-10 arasında bir hidrojeni tamamen yenilenebilir kaynaklardan ürettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rüzgar ve güneş enerjisi kullanarak hidrojen üretimini sağladık. Elde ettiğimiz hidrojeni doğal gaz boru hattına yüzde 10'a kadar çıkarak yeni bir karışım sağlayarak özellikle mutfak ocaklarında yakılmasını sağladık. Yakın zamanda yüzde 20'ye kadar denemelerini yapacağız. Burada başarılı olursak, doğal gazın yüzde 6'sının yerine hidrojen kullanabilirsek, yaklaşık 1 milyar dolarlık gaz ithalatını engelleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde EPDK ve Bakanlığımızın hidrojenle ilgili yayımlayacakları yol haritası ve mevzuatla kullanım konusunun da netleşeceğini düşünüyorum."

- "Türkiye'nin LNG tüketimi artıyor"

Arslan, Türkiye doğal gaz dağıtım sektörünün şu ana kadar her yıl 52 milyar liralık şebeke yatırımı yaptığını ve şebekenin toplam uzunluğunun da 160 bin kilometrenin üzerine çıktığını söyledi.

Türkiye doğal gaz piyasasının Avrupa'da beşinci sırada olduğunu ancak hızla büyümeye devam ettiğini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 2017-2019 yıllarında doğal gaz ithalatının sürekli düştüğünü görüyoruz. Özellikle elektrik üretimindeki doğal gaz kullanımını düşürmemiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmemiz dolayısıyla doğal gaz ithalatımız da azalmış durumda. İthalatımız, boru gazı olarak 2017 yılında 44 milyar, 2018'de 39 milyar, 2019'da ise 32 milyar metreküpe düşmüş durumda. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarımız da sürekli artan bir oranla gidiyor. Bu yıl LNG kullanımımız daha da arttı. Boru gazının ithalattaki azalış miktarı, LNG'deki fiyat düşüklüğü nedeniyle LNG kullanımının artmasıyla dengelenir vaziyette."