Evde vakit geçirdiğin bu süreçte kimyasal içerikli kremler kullanmak yerine her evde bulunan doğal malzemeler ile pratik saç maskeleri kullanabilirsiniz.

Doğal en iyi saç maske tarifi

Maske tarifi : 2 yumurta sarısı, 2 olgun muz, 2-3 yemek kaşığı bal, yarım fincan saç kremi ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tamamen püre haline gelinceye kadar iyice karıştır. Karışımı saçlarına iyice yedir, 20-30 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durula. Hızlıca sonuç veren bu saç maskesini her duştan önce uygulamanı tavsiye ederiz.

Boyalı ve yıpranmış saçlar için maske evde

Bir kaşık zeytinyağı ile aloe vera bitkisinin özünü iyice karıştırın. Daha sonra elde dilen bu karşımı saçınıza uygulayın ve 15 dakika boyunca saç kökünden ucuna kadar masaj yapın. Arkasından ılık bir suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

Sarı yıpranmış saçlara evde bakım maskesi

soğuk su ile saç yıkamak zordur ama saçlarınıza çok iyi gelecektir. Sıcak su saçlarınızı kuruttuğu için daha cansız görünmesine neden olabilir. Eğer saçlarınızda soğuk su kullanamıyorsanız ılık su ile yıkamayı denemelisiniz. Hatta son durulama suyunda soğuk suyla yıkamanız da yeterli olacaktır.

Zeytin yağı maskesi

Malzemeler

Yarım çay bardağı zeytinyağ

Yarım çay bardağı bal

1 Çay kaşığı tarçın

Yukarıda saydığımız bütün malzemeleri bir kase içerisine belirlenen ölçüler kadar ekliyoruz ve karışımımızı hazır hale getirmek için iyice karıştırıyoruz. Karışımı saç diplerine iyice yedirdikten sonra yarım saat kadar bekleyip saçlarımızı ılık su ile yıkıyoruz. Bu işlemi banyo yapmadan önce yapmanız daha iyi olacaktır. Her banyo öncesi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Haftada 2 defa uygulamanız yeterlidir. Daha ilk uygulamadan itibaren değişikliği hissedeceksiniz.

5 adımda saçları güçlendirme ipuçları

Sağlıklı beslenme ve stresten uzak durarak güçlü saçlara ilk adımı atın.

Saçınızın doğal yapısına uygun olan ürünleri seçmeye özen gösterin.

Saçınızı her gün yıkamayı bırakın.

Yüksek ısının yıpratıcı etkisini azaltın.

Saç güçlendirici bakım maskeleri uygulayın.

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