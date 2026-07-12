Sarı gorgonlar dalgıçların yeni gözdesi oldu! Ayvalık’ın derinlerinde altın sarısı manzara

Sarı mercanları doğal ortamında görmek isteyen dalgıçlar; İncirli Amphora, Deli Mehmet, Kerbela ve Kız Adası çevresindeki derin duvarları tercih ediyor. Bölgedeki mercan oluşumları, süngerler ve koralijen habitatlar, sualtı araştırmacıları tarafından Akdeniz'in en zengin ekosistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nadir güzelliklerin korunması, Ayvalık'ın sualtı turizmi ve biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Ayvalık'ın temiz, akıntılı ve plankton bakımından zengin suları, sarı mercanların gelişimi için mükemmel bir doğal ortam sunduğunu belirten Dalış Eğitmeni Koray Gerçe, bölgedeki güçlü akıntıların bu canlıların sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve büyümesi için hayati önem taşıdığını söyledi.