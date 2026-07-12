“İran Katar’ı vurarak tarihi bir hata yaptı” Hürmüz Boğazı’nda kriz derinleşiyor

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

28 Şubat’ta Siyonist İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla başlayan İran savaşı ara ara alınan ateşkes kararlarına rağmen devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye ateş açtığı gerekçesiyle İran'a yönelik bu hafta düzenlediği üçüncü saldırı dalgasında 140 askeri noktanın hedef alındığı bildirildi. Saldırıların ardından İran, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapatırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'e yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Karşılıklı hamlelerle tırmanan kriz, Orta Doğu'da yeni bir çatışma dalgası endişesini artırırken, çok sayıda ülke güvenlik alarm seviyesini en üst düzeye yükseltti. Bu kapsamda, Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilimi ve İran’ın Katar’a yönelik operasyonlarını gazetemize özel olarak değerlendirdi. Şahin, bölgedeki son gelişmeleri "diplomatik bir nankörlük" ve "savaş ilanı" olarak nitelendirirken, krizin küresel sonuçları konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

UMMAN MASASI SONUÇSUZ KALDI

Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Umman’da gerçekleştirilen son toplantının başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Umman’ın her iki tarafın da deniz taşımacılığına izin verecek makul bir arabuluculuk teklifi sunduğunu ifade eden Şahin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin tavrını şu sözlerle eleştirdi: “Arakçi’nin ‘Tahran’a soracağım’ demesi, aslında bu anlaşmanın kabul edilmeyeceğinin bir beyanıydı. Bir arabulucu olarak yetkilendirilen bir ismin karar yetkisinin olmaması çelişkili bir durumdur”.

SAVAŞA MI DÖNÜLÜYOR?

İran’ın ABD saldırılarına verdiği cevabın mahiyetine dikkat çeken Şahin, hedeflerin seçilme biçiminin İran’ın niyetini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Daha önceki krizlerde Bahreyn veya Kuveyt’in hedef alınmasının "çatışmayı durdurma" mesajı taşıdığını hatırlatan Şahin, bu kez Katar’ın hedef alınmasının “savaşa tekrar dönmeye hazırız” mesajı taşıdığını ifade etti.

“KATAR’IN VURULMASI EN HAFİF TABİRİYLE NANKÖRLÜKTÜR”

Dr. Şahin, İran’ın Katar’a yönelik saldırısını sert bir dille eleştirerek, bunun diplomasi tarihinde görülmemiş bir hata olduğunu belirtti. Katar’ın aylardır süren arabuluculuk çabalarına ve hatta Katar Emiri’nin babası Şeyh Hamad bin Halife el-Sani’nin vefat ettiği gün bu saldırının gerçekleşmesine değinen Şahin: “Geçtiğimiz hafta taziye için Tahran’a heyet gönderen Katar’ı, en acılı gününde vurmak en basit tabirle nankörlüktür. Bu, arabuluculuğa vurulmuş derin bir hasardır” dedi.

HÜRMÜZ, İRAN İÇİN NÜKLEER SİLAH KADAR ÖNEMLİ

Hürmüz Boğazı’nın İran için bir bağımsızlık meselesi olduğunu belirten Şahin, Tahran yönetiminin bu meseleye nükleer silah meselesi kadar önem atfettiğinin altını çizdi. ABD’nin de bu noktada taviz vermeyeceğini vurgulayan Şahin, bölgedeki durumun kritik bir eşikte olduğunu söyledi.

28 ŞUBAT SENARYOSU KAPIDA

Gelecek senaryolarına dair öngörülerini paylaşan Dr. Muhammed Mazhar Şahin, İsrail’in savaşa dahil olması durumunda bölgenin tekrar 28 Şubat sabahındaki topyekûn savaş atmosferine dönebileceği uyarısında bulundu. Şahin, İran’ın Katar saldırısının hiçbir diplomatik açıklamada haklı çıkarılamayacağını belirterek sözlerini noktaladı.