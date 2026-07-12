Polonya’da 79 kişi boğularak can verdi

Polonya’da yaz aylarının başlaması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte boğulma vakalarında da artış yaşanıyor. Polonya polisi, haziran ayından bu yana 79 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su doğanın güçlü bir unsurudur. Bir anlık dikkatsizlik trajediyle sonuçlanabilir. Her yıl önlenebilecek boğulma vakaları yaşanmaktadır." ifadelerini kullanarak vatandaşları suya girerken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis, geçen haziran ayında 65, temmuz ayının başından bu yana ise 14 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini bildirdi. Boğulma vakalarının başlıca nedenleri arasında alkol aldıktan sonra suya girilmesi, cankurtaran bulunmayan bölgelerde yüzülmesi, balık avı sırasında dikkatsiz davranılması ve yasaklı alanlarda suya girilmesinin yer aldığı belirtildi. Polis, vatandaşlara su kenarlarında ve suya girerken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Polonya polisinin raporlarına göre; geçtiğimiz yıl deniz, göl, havuz, nehir ve kanallarda suya giren 292 kişi boğuldu. Bu kişilerin 15’ini çocuklar oluştururken, 58 boğulma vakası ise alkollü olarak suya girilmesi neticesinde yaşandı.