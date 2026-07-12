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Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan çağrı: Hareket yaşını öğrenmeyen kalmasın!
Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan çağrı: Hareket yaşını öğrenmeyen kalmasın!

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye genelinde büyük ses getiren "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının ilk ayında 81 ilde sahaya inerek tam 2 milyona yakın vatandaşa ulaştıklarını ve sağlık seferberliğinin hız kesmeden süreceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "'Sağlığı hayatın her noktasına taşıyacağız' diyerek 81 ilde sahaya indik ve ilk 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyamızda ilk ayı geride bıraktık. ‘Sağlığı hayatın her noktasına taşıyacağız’ diyerek 81 ilde sahaya indik ve ilk 4 haftada 2 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık.

Sağlığı bir yaşam biçimi hâline getirmek için sahada büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize ve bu çağrıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ölçüm noktalarımıza sizleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAREKET YAŞINI ÖĞRENMEYEN KALMASIN"

Yapılan bilgilendirmede, takvim yaşından bağımsız olarak bireylerin hareket kabiliyeti ve fiziksel uygunluk düzeylerinin sağlık açısından önemli bir gösterge olduğu vurgulandı. Düzenli fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini artırdığı, kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağladığı ve sağlıklı yaşlanmayı desteklediği ifade edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların hareket yaşlarını öğrenerek fiziksel durumlarını değerlendirebileceklerini, elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha aktif bir yaşam tarzı benimseyebileceklerini belirtti.

Yetkililer, sağlıklı bir yaşam için her yaştan bireyin düzenli egzersiz yapması, günlük hareket miktarını artırması ve fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası hâline getirmesi gerektiğini hatırlatarak, tüm vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçli olmaya davet etti.

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