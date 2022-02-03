Saçlar neden çabuk yağlanır? Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa bunları yapmayı hemen bırakın

Saçların bakımlı ve temiz olması kişiden kişiye verdiği bir tür mesaj niteliğindedir. Bakımlı ve özenli saçlar kişinin kendine olan öz güvenini artırır ve pozitif bir enerji sağlar.

Saçlar neden çabuk yağlanır?

Saçların çabuk yağlanmasının birden çok nedeni olabilir:

Saç yağlanmasının nedeni saç derisindeki yağ salgılayan bezlerin normalden fazla çalışıp yağ üretmesinden kaynaklanır. Saçın kirli olması ve yıkanmaması da saç yağlanmasına neden olur. Hormon seviyesinin dengesiz olması saçın yağlanmasına ya da kurumasına neden olacaktır.

Saçlarınız çabuk yağlanıyorsa bunları yapmayı hemen bırakın

Saç fırçası

Saç fırçanız, her çeşit bakteri için üreme alanı olabilir, özellikle de saç spreyi gibi stil ürünlerini düzenli olarak kullanırsanız. Saçları, kirli bir fırça ile fırçalamak yeni yıkanmış saçların bile yağlı görünmesine neden olur.

Gece saçları toplamak

Gece saçlarınızı bağladığınızda, doğal yağların tümü kafa derisinde yoğunlaşır. Bu da, saçların daha da yağlı görünmesine neden olur.

Sıcak ve yüksek nem

Eğer yüksek nem oranı olan bir bölgede yaşıyorsanız, yapacağınız pek bir şey yok. Sıcak ve nem saçların daha hızlı yağlanmasına yol açar.

Saç bakım serumları

Saçlarınıza parlaklık vermek için kullandığınız saç serumları, saçlarınıza parlaklık verebilir ancak saçlarınızı günlerdir yıkamamışsınız gibi bir görüntü de sergileyebilir.

Saçlara sık sık dokunmak

Sürekli olarak saçınıza dokunuyorsanız, parmaklarınızla yağı saç tellerine aktarırsınız.

B Vitamini eksikliği

Özellikle, B vitaminlerinin alınması, sebum üretim seviyenize doğrudan bağlıdır. B vitamini, saçların sağlıklı ve parlak kalmasına yardımcı olur. Bazen saç köklerini doğru beslemek için B vitaminine ihtiyacınız olabilir. Sebum üretiminin düzenlenmesine yardımcı olabilecek B2 vitamini ve B6 vitamini tüketimini artırın.