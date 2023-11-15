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Sağlık Doğal diyerek pazarlanan meyve suyunu içen 22 çocuk zehirlendi
Sağlık

Doğal diyerek pazarlanan meyve suyunu içen 22 çocuk zehirlendi

Yeniakit Publisher
2023-11-15 01:34:00 -
Doğal diyerek pazarlanan meyve suyunu içen 22 çocuk zehirlendi

ABD'de doğal ibaresiyle satılan meyve suyunu içen 22 çocuğun zehirlendiği belirlendi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.

ABD’de doğal ürünlerle yapıldığı belirtilen meyve suları ve püreleri tüketen en az 22 çocuğun zehirlendiği açıklandı.

14 farklı eyalette içecek paketlerinde bulunan maddenin zehirlenmeye sebep olduğu belirtildi. ABD’li yetkililer, 14 eyalette en az 22 küçük çocuğun tarçınlı elma püresi ve elma püresi poşetlerindeki kurşun nedeniyle hastalanmasının ardından doktorları çocuklarda olası kurşun zehirlenmesi vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.

Baş ağrısı ve kusma belirtisi gösteriyor

Resmi verilere göre kanda 3.5 mikrogram kurşun kritik bir sınır olarak görülürken çocuklardaki kurşun oranının 4 ile 29 mikrogram arasında değiştiği de kayıtlara geçti. Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıkların olduğu da belirtildi.
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ABD’li yetkililer internet ve mağazalarda satılan ürünleri toplama kararı alırken, ebeveynlere de “bu ürünleri satın almayın” çağrısında bulundu.

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