Doğal çamaşır suyu: Bitkisel çamaşır suyu nasıl yapılır? Çamaşır suyu yerine doğal ne kullanılabilir?

Temizlik yaparken kimyasal ürünler sıklıkla kullanılıyor. Bu ürünlerin kullanımı temizlik sağlasa da sağlığı olumsuz şekilde etkiliyor. Özellikle çamaşır suları birçok hastalığa neden olabiliyor.

Temizlikte, banyo, mutfak, tuvalette çamaşır suyu yerine ne kullanabilirim diyorsanız doğal çamaşır suyunu yapabilirsiniz. İşte kolay tarif...

Çamaşır suyu yerine doğal ne kullanılabilir?

Çamaşır suyu yerine kullanılabilecek maddelerin arasında karbonat, sirke, kaya tuzu, çamaşır sodası, oksijenli su, boraks ve arap sabununu sayabiliriz. Bu doğal malzemelerle çamaşır suyunun yaptığı temizliği sağlığımızdan ödün vermeden gönül rahatlığıyla yapabiliriz.

Doğal çamaşır suyu tarifi

Malzemeler

1 kahve fincanı oksijenli su

1 bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

10 damla limon yağı (Lavanta ve biberiye gibi uçucu yağlar da olabilir.)

Koyu renk sprey şişesi

Çamaşır suyu tarifi nasıl yapılır?

Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve ardından sprey şişesine koyun. Sprey şişesinin ağzını sıkıca kapatın ve ışıkla temasını kesmek için karanlık bir yerde saklayın. Kullandığınız malzemeleri isteğe göre orantılı bir şekilde azaltıp artırabilirsiniz. Bu doğal çamaşır suyunu 1 ay içerisinde tüketmeniz gerektiği için ihtiyacınızdan fazlasını yapmayın. Size 1 ay yetecek miktarda hazırlamanız daha uygun olur.

Kullanılan çamaşır sularının, deterjanların içerisinde fazlasıyla kimyasallar bulunuyor. Eskiden beri sıklıkla kullanılan çamaşır sularının zararları nedeniyle gün geçtikçe kullanımı azalıyor. İnsanlar temizliği etkili şekilde yapan çamaşır sularının yerine kullanılacak ürün arıyorlar. Evde çamaşır suyunu aratmayacak temizlik ürününüzü yapabilirsiniz. Yapacağınız çamaşır suyu hem hesaplı hem de ölümcül hastalıklara yakalanma riskinizi arttırmıyor. Doğal çamaşır suyunuzu mutfak, banyo ve tuvalet temizliklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çamaşır suyu ve deterjan neden karıştırılmamalıdır?

Bu karışım solunum ve göz problemlerine yol açabilir. Bu iki ürün karıştırıldığında birbirini etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale geldiği için temizlikte bir işe yaramıyor. Kapalı bir kapta karıştırılan bu karışım patlamaya neden olabilir.

Deterjan zehirlenmesine ne iyi gelir?

Özellikle temiz hava alması amaçlı dışarı çıkarılması gerekir. Kimyasal bir yapısı olması ile beraber zehirlenen kişiye kusturmak tehlikeli olabilir. O yüzden kazazedenin kusturulmaya çalışılması yanlıştır. Bu sebepten dolayı tıbbi müdahale gerçekleştirilene kadar, kişi açık havada tutulmalı ve bol su verilmelidir.