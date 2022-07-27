Doğal beyaz dişlere nasıl sahip olunur? İşte çözüm! Ahmet Maranki’nin bu tarifi dişleri bembeyaz yapıyor

Sigara, alkol, çay ya da kahve gibi günlük hayatta vazgeçilmeyen şeylerin sonucunda sarı dişler ortaya çıkıyor. Dişlerimize gerekli özeni göstersek dahi, dişlerimizdeki yıpranmanın önüne geçemeyiz. Sarı dişleri domates ve çilekle beyazlatabilirsiniz. İşte beyaz dişlerin formülü...

İşte diş beyazlatmanın kolay yolları;

-1 tatlı kaşığı karbonat, çeyrek çay kaşığı himalaya tuzu, çeyrek çay kaşığı elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın. Eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sonra diş fırçanızı bu karışıma batırıp dişlerinizi fırçalayın. Prof.Dr. Ahmet Maranki’nin bu tarifine göre, dişleriniz 7 günde 3 ton açılacak.

- Sağlıklı dişler için sabah ve akşam yatmadan önce günde iki kere dişlerinizi fırçalayın. Beyazlatıcı özelliğe sahip diş macunlarını kullanabilirsiniz.

ÇİLEK VE DOMATES

Domates ve çilek, ağız sağlığı için mükemmel olan C vitamini açısından zengindir. Bu meyveleri doğrudan dişlerinize sürüp 5 dakika bekletebilirsiniz. Böylece tartar birikimi azalacaktır.

DİŞ BEYAZLATMAK İÇİN DİĞER ÖNERİ

Ağzınızı ılık suyla karıştırılmış kabartma tozu ile çalkalayın. Aynı işlemi yaban mersini, limon, portakal ve papaya gibi C vitamini içeren diğer gıdalarla da uygulayabilirsiniz.

- Muz Kabuğu: Dişlerinizi fırçaladıktan sonra potasyum, magnezyum ve manganez zengini muz kabuğuyla 2 dakika ovun. Sonrasında macunsuz bir fırça ile temizleyin.

- Sofra tuzu kullanın. Evde kullandığınız softa tuzuyla dişlerinizi fırçalarsanız hem renginin açıldığını hem de anti bakteriyel özelliği sayesinde dişlerin temizlendiğini göreceksiniz. Islattığınız diş fırçasını tuza batırıp fırçalamanız yeterli.

En çok bilinen yöntem olan limon ve karbonat karışımını uygulayabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayın. Asit özelliğinden dolayı haftada en fazla 1 ve 2 kereden fazla tekrarlamayın.

- Karbonatla fırçalayın. Islattığınız diş fırçasını karbonata batırıp dişleri fırçalayın. Renk açıcı özelliği olan karbonat dişlere iyi gelecektir. Haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz.

- Karbonat, Tuz ve Sirke: Bu üç malzemeyi birer çay kaşığı alarak karıştırın. Daha sonra temiz bir fırça ile dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizde önce sarı lekelerin yok olduğunu sonra da beyazladığını göreceksiniz.

-Bir çorba kaşığı karbonat, bir çorba kaşığı öğütülmüş adaçayı ve yarım limon kabuğu rendesini karıştırın. Bitki uzmanı Suna Dumankaya’nın bu tarifine göre haftada iki kez bu karışımla dişlerinizi fırçalayın.

- Karbonat, Tarçın ve Adaçayı Karışımı: Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, dövdüğünüz adaçayını 1 çay kaşığı karbonat ve tarçınla karıştırın. Islattığınız fırçanızı bu karışıma batırdıktan sonra dişlerinize uygulayın. Dişleriniz beyazlayacak, bakterilerden temizlenecek ve ferahlayacaktır.

- Gliserin: Anti bakteriyel özelliğiyle bilinen gliserin, hem dişlerinizi beyazlatacak hem de ağzınızdaki mikropları öldürerek çürümeye karşı gelecektir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç damla gliserini dişlerinize uygulayın.

- Defne Yaprağı ve Portakal: Un haline getirdiğiniz kuru defne yapraklarıyla rendelediğiniz portakal kabuğunu karıştırın. Portakal dişleri beyazlatır, defne ise mikropları öldürür.

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